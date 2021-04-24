Emrah Lafçı: MB piyasaya ‘tırla’ dolar sürdüğünde orada serbest piyasadan bahsedilemez

Bu operasyonun dolar kurunu baskılamak için yapıldığı herkes tarafından kabul edilen bir durum artık. Bu arada iddia edildiği gibi sadece salgın şartlarıyla mücadele için değil, bundan önce de yapıldığını rakamlardan görebiliyoruz. Ayrıca bu satışların piyasa fiyatından yapılmış olduğuna ancak yukarıdaki örneğimde domatesin fiyatının piyasada belirlendiğini düşünenler inanırlar. Merkez Bankası piyasaya ‘tırla’ dolar sürdüğünde orada bir serbest piyasadan tabii ki bahsedilemez. Belli ki Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli dönemlerde belirli kur seviyesinin daha lehte olacağını düşünmüş. “Hangi kur seviyesi, hangi zamanlarda daha iyi olur?” sorusunun cevabı tabii ki yok. Zaten dalgalı kur rejimi uygulayan ülkelerde böyle bir kur hedefi de olamaz ve olmamalı. Ayrıca bu uygulama da açıkça deklare edilerek yapılmamış durumda. Bu da öngörülebilirliği son derece zedeleyen bir durum.

Emrah Lafçı’nın yazısı