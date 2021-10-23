Emrah Lafçı: Kimsenin anlamadığı kararların alındığı bir dönem

Eylül toplantısına doğru yaklaşırken belli ki siyasi baskıdaki artışla birlikte, söylem de değişmeye başladı. Bu arada enflasyon %19.25’e yükseldi. Başkan şapkadan çekirdek enflasyonu çıkardı. “Yerim dar, ben bu manşet enflasyonla oynayamıyorum, çekirdekle şöyle bir yerimi genişletin” dedi. Ve Eylül toplantısında da olan oldu, enflasyon politika faizinin üstünde olmasına rağmen 100 bps faiz indirimi geldi. Metne baktığımızda ilginç bir şekilde enflasyona ilişkin birçok risk sayılmasına rağmen faiz indirimine gidildiğini gördük. Zaten bu karardan sonra alınan kararlarda bir rasyonalite bekleyen de pek kalmadı. Nitekim Ekim toplantısında da gönlünce oynayamadığını düşünen Merkez topuklu ayakkabılarını da bir kenara attı ve 200 bps indirime gitti, böylece çekirdeğin de altına inilmiş oldu.

Tabii bu kadar sorumsuzca alınan kararlar sonucunda piyasanın tepkisi de sert oldu. Son rakamlara da bakalım. Kur 9.60’a geldi, son açıklanan enflasyon %19.58 ve tahvil faiziyse %18.50’lere yaklaştı. Artık işin ucu kaçmıştır. Bu saatten sonra Merkez Bankası’nın rasyonel bir karar almasını beklemek kolay değil. Böyle bir karar alınacak olsa bile etkisi olmayacaktır. Çünkü ilk fırsatta yine garip kararların alınacağına ilişkin genel bir kanı oluşmuştur. Tarih bu dönemi, “kimsenin anlamadığı birtakım kararların alındığı bir dönem” olarak anacaktır.

Emrah Lafçı’nın yazısı