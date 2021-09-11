Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emrah Lafçı: Kavcıoğlu’nun açıklamaları ‘Umudumuz Şaban’da Kemal Sunal’ın kürsüden yaptığı konuşmayı hatırlattı

Aslına bakarsanız Merkez Bankası’nı gereğinden fazla dikkate alıyormuşuz gibi bir düşünce içerisindeyim bir süredir. Özellikle Naci Ağbal’ın görevden alınma süreci ve yöntemi, yeni Başkan’ın tam bir siyasi gibi meselelere yaklaşımı köklü bir değişiklik olmadıkça Merkez Bankası’ndan pek bir beklentimiz olmaması gerektiğini bize gösteriyor. Başkan Kavcıoğlu’nun açıklamaları bana “Umudumuz Şaban” filminde Kemal Sunal’ın muhtar adayı olduğunda kürsüden mahalleliye yaptığı konuşmayı hatırlattı. Bu konuşmayla bitirelim yazımızı.

“Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı beni buraya?”


Emrah Lafçı’nın yazısı

SON HABERLER

İŞKUR’da ‘yolsuzluk’: ‘Fakir, fukara işe alınmıyor’

vekili Mahmut Tanal, İŞKUR’da personel alımı kuralarının şaibeli olduğunu öne sürdü. Şanlıurfa’daki listeyi inceleyen Tanal, işe alınan isimlerin AKP Şanlıurfa milletvekili Ahmet Akay’ın yakınları olduğuna dikkat çekti ve şöyle dedi: “Fakir, fukara ,gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var. Yolsuzluk var.”

AYM’den ihraç edilen akademisyenler için yeni karar

Anayasa Mahkemesi, ‘barış bildirisine’ imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlal kararı verdi. Yüksek mahkemenin beş yıl sonra gördüğü davada, yurt dışından burs kazanmasına rağmen çıkış yasağı engeline takılan bir akademisyenin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair karar çıktı.