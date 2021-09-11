Emrah Lafçı: Kavcıoğlu’nun açıklamaları ‘Umudumuz Şaban’da Kemal Sunal’ın kürsüden yaptığı konuşmayı hatırlattı

Aslına bakarsanız Merkez Bankası’nı gereğinden fazla dikkate alıyormuşuz gibi bir düşünce içerisindeyim bir süredir. Özellikle Naci Ağbal’ın görevden alınma süreci ve yöntemi, yeni Başkan’ın tam bir siyasi gibi meselelere yaklaşımı köklü bir değişiklik olmadıkça Merkez Bankası’ndan pek bir beklentimiz olmaması gerektiğini bize gösteriyor. Başkan Kavcıoğlu’nun açıklamaları bana “Umudumuz Şaban” filminde Kemal Sunal’ın muhtar adayı olduğunda kürsüden mahalleliye yaptığı konuşmayı hatırlattı. Bu konuşmayla bitirelim yazımızı.

“Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı beni buraya?”

Emrah Lafçı’nın yazısı