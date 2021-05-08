Emrah Lafçı: Kavcıoğlu atamasının ülke ekonomisine maliyeti

– 6 Kasım 2020 – Murat Uysal görevden alındığında kur: 8.50 TL

– 19 Mart 2021 – Naci Ağbal görevden alındığında kur: 7.20 TL

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– Bugün itibariyle kur 8.30 TL.

Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra kurdaki değişim de yaklaşık %15. (7.20 -> 8.30) Dolayısıyla enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapan kur etkisini tamamen terse çevirmişiz. Yani kur üzerinden enflasyona 3.5 puan ilave yük getirmişiz.

Kurdaki artışın küresel değil, ulusal nedenlerden kaynaklandığını düşündüğüm için kur değişimi üzerindeki olası diğer faktörlere değinmedim. Zira başkan değişkliği sonucu sadece 1 haftada ülkeden çıkan sermaye tutarı yaklaşık 9 milyar dolar oldu.

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Gelelim diğer faktöre yani risk primine. Ona da CDS değişimi üzerinden bakalım.

– 6 Kasım 2020 – Murat Uysal görevden alındığında CDS: 515 bps

– 19 Mart 2021 – Naci Ağbal görevden alındığında CDS: 300 bps

– Bugün itibariyle CDS: 415 bps

Yani Türkiye’nin risk primi son başkan değişikliğiyle yaklaşık %1 artmış. (%3 -> %4.15) Yukarıda yaptığımız hesaptaki kurdan kaynaklı enflasyon artışını da ilave 3.5 puan bulmuştuk. Diğer faktörleri göz ardı ederek kaba bir hesap yaptığımızda son merkez bankası başkan değişikliğinin uzun vadeli faizleri %4.5 (%3.5+%1) artırdığını söyleyebiiriz.

Bu değişiklik sonrası uzun vadeli faizlerde yukarıda bakkal hesabı yaptığım hesaplamayı Türkiye’nin tahvil faizleri üzerinden de izlemek mümkün. Başkan değişiminin olduğu 19 Mart itibariyle 2 yıllık tahvil faizimiz %15.75’ken şu anda bu faiz %18.20. Aradaki fark yaklaşık 2.5 puan. 5 yıllık tahvil faizleri %14.75’ten %18.50’ye gelmiş. Buradaki fark da 3.75 puan. 10 yıllık tahvil faizleri de aynı tarihler arasında %13.5’tan %18’e yükselmiş. Buradaki fark da 4.5 puan.

Emrah Lafçı’ın yazısı