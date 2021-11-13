Emrah Lafçı: İyi ki yukarı yönlü risklerimiz düşükmüş, bir de yüksek olsaydı

Vatanımıza milletimize hayırlı olsun! Dolar 10 TL oldu. Daha doğru bir ifadeyle 1 TL 0.1 dolar oldu. Halbuki ne deniyordu? Yurtiçinde yabancı yatırımcı zaten kalmadı, yurtiçi yerleşiklerimiz de boğazlarına kadar döviz aldılar, daha fazla talep göstermezler. Ayrıca ihracatımız da iyi gidiyor, dış ticaretten kaynaklı da büyük talep olmayacak. Bu sebeplerle kurda yukarı yönlü eskisi kadar risk yok. 9 Eylül’de dolar 8.30 TL’ydi. O tarihten günümüze yükseliş tam %20. Yani 2 ayda dolar, TL’ye karşı %20 değer kazanmış. İyi ki yukarı yönlü risklerimiz düşükmüş, bir de yüksek olsaydı nasıl bir hareket görecektik kestirmek güç.

Velhasıl yukarıdaki şekilde dört işlemle görülebilecek bir durumun ülke ekonomisine yön verenler tarafından görülmemesi mümkün değil. Demek ki kurdaki bu artışa ses çıkarmayarak zımni olarak sabit gelirlilerinin alım güçlerinin düşmesine neden olunuyor. Bu politikanın da ekonomi ve siyasetin her alanında radikal sonuçlar getirmesi sürpriz olmayacaktır.

Emrah Lafçı’nın yazısı