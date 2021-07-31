Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emrah Lafçı: ‘İlave sıkılaştırma yapabiliriz’ cümlesinin Kavcıoğlu’nın ağzından bir türlü çıkmaması…

Soru cevap kısmında sorular gerekmesi durumunda merkezin “ilave sıkılaştırma” yapıp yap(a)mayacağı konusu etrafında şekillendi. (Merkez Bankası) Başkan da ısrarla bu konuda gerekirse yaparız demekten kaçındı. Oyun planı belli ki yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi beklentisi üzerine kurulmuş. Şahap Kavcıoğlu’nun göreve geldiğinden beri verdiği en önemli mesaj, politika faizinin beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde olacağı taahhüdüydü. “İlave sıkılaştırma yapabiliriz” cümlesinin Kavcıoğlu’nın ağzından bir türlü çıkmaması, olur da enflasyon %19’un üstüne çıkarsa bu taahhüdün yerine getirilip getirilemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Merkez, enflasyon biraz düşmeye başlarsa belli ki ilk fırsatta faiz indirecek. Bunu birçok mesajdan anlayabilmek mümkün. Ama enflasyon yükselirse ne yapılacak konusu düşünülmek dahi istenmiyor.

Emrah Lafçı’nın yazısı


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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.