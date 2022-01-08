Emrah Lafçı: ‘Her ay kazandığınızın yüzde 30’unu bize verin’ demelerinden korkuyorum

Her finansal mühendislik ürünü kendi içinde avantaj ve dezavantajlarıyla gelir. Kur korumalı mevduatta da aynı durum geçerli. Fakat bu üründe günün sonunda fatura belli ki vergi veren ya da üç beş kuruş tasarruf eden vatandaşa çıkacak. Dün bir TV programında MÜSİAD Başkanı politika faizinin düşük olmasına rağmen, kredi faizlerinin yeteri kadar düşmediğinden yakınıyordu. Enflasyonun %36 olduğu, beklenen enflasyonun %50 olduğu bir ülkede kredi faizlerinin %15 ile %20 arasında kalması durumunda bu faturayı ödeyecek iki kesim vardır. Ya bankalar ya da tasarruf sahipleri. Biraz daha ileri giderlerse, bankalara ya da vatandaşa şunu diyeceklerinden korkuyorum; “Bu faiz işlerini falan boşverin, her ay kazandığınız paranın %30’unu bize verin, bu iş sulh içinde çözülsün!”
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