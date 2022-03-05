Emrah Lafçı: En fazla kullanacağımız kelimelerden biri ‘stagflasyon’ olacak

Savaşın kazananı olmaz. Dünya maalesef salgından kendini kurtaramadan, çok büyük bir kırılmayla daha karşı karşıya kaldı. İlk etkiler artan enerji ve gıda fiyatları olacaktır. Rus finans piyasasının diğer finansal piyasalarla entegre olması şu anda ölçemediğimiz finansal yayılma risklerini beraberinde getirebilir. Yüksek enflasyon kaçınılmazken bir de buna durgunluk eklenecek. Bundan sonra en fazla kullanacağımız kelimelerden biri de sanıyorum “stagflasyon“ olacak.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dokuzuncu gününde öne çıkan gelişmeler
Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor
Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle Rus ekonomisinde önemli yere sahip şirketlerin değerleri buhar oldu. Rus ekonomisinin amiral gemileri Sberbank ve Gazprom’un hisse değerlerinde savaşla birlikte kayıp yüzde 99.
Benzin ve motorine bir zam daha!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi.
Gezi davası: Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’ya müebbet hapis istemi
Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Yeni tarım bakanı, zeytinliklerde tesis yasağını ‘yumuşatmak’ istemiş
Zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmeliğe yönelik tepkiler sürerken, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP milletvekili olduğu 2009’da zeytinlik alanların yakınlarına sanayi işletmesi ve enerji üretim tesisi kurulmasını yolunu açan bir yasa teklifine imza atmış.