Emrah Lafçı: En fazla kullanacağımız kelimelerden biri ‘stagflasyon’ olacak

Savaşın kazananı olmaz. Dünya maalesef salgından kendini kurtaramadan, çok büyük bir kırılmayla daha karşı karşıya kaldı. İlk etkiler artan enerji ve gıda fiyatları olacaktır. Rus finans piyasasının diğer finansal piyasalarla entegre olması şu anda ölçemediğimiz finansal yayılma risklerini beraberinde getirebilir. Yüksek enflasyon kaçınılmazken bir de buna durgunluk eklenecek. Bundan sonra en fazla kullanacağımız kelimelerden biri de sanıyorum “stagflasyon“ olacak.

Emrah Lafçı’nın yazısı