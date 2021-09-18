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Yaramazlara biraz batar!

Emrah Lafçı: Ekonomik krizden kredi silahını çekerek kurtulmaya çalışmanın en önemli sonucu

Bu hafta ekonomide gündemi en çok meşgul eden konu bireysel krediler oldu. 3 ayrı haber manşetlere çıktı. Birincisi Türkiye’de kaç kişinin bireysel kredi borcu var haberi. Diğeri geçen yıl salgında kullandırılan kredilerin yeniden yapılandırılmasında uygulanacak görece yüksek faiz oranı. Ve nihayet üçüncüsü de bundan sonra kullandırılacak kredilere ilişkin getirilen kısıtlamalar.

Birçok veri ve analiz paylaştım sizinle yukarıda. Bu verilerden daha birçok analiz çıkarılabilir. Ama bana kalırsa Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizlerden her seferinde kredi silahını çekerek kurtulmaya çalışmasının en önemli sonucu şudur; krediye erişimi olmayan kesimler krediye erişimi olan daha varlıklı kesimlere göre bu politikadan olumsuz etkileniyorlar. Bu da zaten halihazırda var olan adaletsizliği her seferinde daha da derinleştirici bir etki yaratıyor.


Emrah Lafçı’nın yazısı

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