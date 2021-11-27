Emrah Lafçı: Dünyada böyle bir modeli uygulayıp başarılı olmuş bir ülke var mı?

Efendim pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı model kısaca; düşük faiz politikası uygulayan, düşük cari açık veren, bunun yanında kısa vadede parasının değer kaybını çok önemsemeyen ve bunun doğal sonucu olan kısa vadede yüksek enflasyonu sineye çeken bir ülkenin modeli. Tam yazıya devam edeceğim, aklıma yeni sorular geliyor. Bu model madem çok doğruydu uygulanması için neden bu kadar uzun süre beklendi? Bu soruya da aslında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin bir cevabı var. Bu modelin her uygulanmaya çalışıldığında birilerinin bunu engellediğini söylüyor. Kim bu birileri? Ekonominin başında Sayın Erdoğan yok mu? Doğru olduğundan emin olduğu bu modeli uygulamaktan kendisini alıkoyacak kudret kimde var? Bu kudret sahibi kişi ya da kurumlar kudretlerini kaybettiler mi ki de bu sefer bu model uygulanabilecek? Bir de dünyada böyle bir modeli uygulayıp başarılı olmuş bir ülke var mı?

Emrah Lafçı’nın yazısı