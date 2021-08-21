Emrah Lafçı: Bir revizyon klasiği

Geçtiğimiz hafta içinde Merkez Bankası kısa vadeli dış borç istatistiklerinin ölçümünde revizyona gittiğine ilişkin bir not yayımladı. Çalışmanın sonunda aslında o kadar da borçlu olmadığımız ortaya çıktı. Borç rakamlarında ortaya çıkan değişikliğin en önemli kısmı ihracat alacakları ve ithalat borçlarından kaynaklandı. Önceki yöntemde bu rakamlar bankalardan ve idari kayıtlardan derlenen verilerle bulunuyordu. Yeni yöntemdeyse Merkez Bankası direkt olarak firmalardan aldığı rakamlar üzerinden bir veri yayımlıyor. Bu çalışmaya göre aslında şimdiye kadar çok da doğru olmayan bir veri üzerinden analizler yaptığımızı fark ettik. Diğer taraftan TÜİK ve Merkez Bankası üzerindeki son dönemde gözlemlediğimiz kurumsal kapasite erozyonu her türlü revizyona şüpheyle bakmamıza neden oluyor. Doğaldır ki firmalardan alınan verinin doğruluğunu teyit edecek bir kaynak elimizde yok. Fakat yapılan her türlü hesaplama revizyonunun sonucunda; “Aslında durumumuz o kadar da kötü değilmiş, biz yanlış ölçüyormuşuz. Bakın metodu düzeltince durumumuzun da iyi olduğu ortaya çıktı.” mesajıyla zımni olarak karşılaşmamız ister istemez insanda bir soru işareti yaratıyor. Bu soru işaretlerinin temelinde de kurumlardaki sık kadro değişiklikleri ve bunların yöntemleri olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Revizyon metninde 2 yöntem değişikliğine daha yer verilmiş. Merkez Bankası sitesinde “Ekonomi Notları” bölümünden revizyonun detaylarına ulaşabilirsiniz.
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