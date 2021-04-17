Emrah Lafçı: 128 milyar dolar, ‘Biz yaptık oldu’ yaklaşımına karşı duruşun simgesi haline geldi

Bir kere bu konuda bir kafa karışıklığı olduğunu söylemek lazım. 128 milyar dolarla neler yapılır, bu para oraya harcanmasaydı şu kadar köprü yapılırdı, bu kadar vatandaşımıza kaynak sağlanırdı söylemleri de meselenin özünün anlaşılamadığını gösteriyor. Ortada 128 milyar dolar tutarında bir kayıp yok. Bu paranın hangi amaç güdülerek hangi tarihlerde hangi kurdan satıldığının anlaşılamamış olmasından kaynaklı bir şeffaflık problemi var. Bu paranın piyasaya sürülmesi dolayısıyla kurun baskılanması ve dövizlerin düşük fiyattan satılması ve aradaki kur farkından kaynaklı yaratılan bir kamu zararı var.

Her ne kadar bazen yanlış taraflarından tutulmuş olsa da rezerv tartışmasının sürekli gündemde tutulmasını çok olumlu karşılıyorum. Bu, her şeyden evvel; “biz yaptık oldu, o anda öyle gerekiyordu öyle yapıldı” şeklinde son yıllarda çokça karşımıza çıkan yaklaşıma karşı bir duruşun simgesi haline gelmiştir. Başta muhalefet olmak üzere bu konuyu gündemde tutan ve üstüne giden toplumun bütün katmanlarını tebrik etmek gerekir.

Reklam

Emrah Lafçı’nın yazısı