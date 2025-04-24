Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı öne sürülen işadamı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında kırmızı bültenle aranan reklamcı Emrah Bağdatlı’yı ‘yurt dışına kaçırmak’la suçlanan işadamı Adnan Bıçakçı tutuklandı.

Adnan Bıçakçı… Fotoğraf: AA

19 Mart’ta İBB ve bazı ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı listesindeki Bağdatlı’nın yurt dışında bulunduğu saptanmış, yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Bağdatlı’yı ‘yurt dışına kaçırmak’la suçlanan Bıçakçı bugün gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

AA’nın aktardığına göre Bıçakçı ifadesinde Bağdatlı’yla uzun süredir arkadaş olduğunu söyledi.

İşadamı, ifadesinin ardından ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında Bıçakçı’nın, Bağdatlı’nın hayatı hakkında verdiği bilgilerin, ‘sıkı arkadaşlık ilişkisi dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı’ belirtildi.

Savcılık Bıçakçı’nın suçtan kaçmak için ifade verdiğini belirterek Bağdatlı’yı yurt dışına çıkarması ve birçok örgüt üyesiyle temasının bulunmasını, örgüt üyeliği kapsamında değerlendirdi.

Mahkeme Bıçakçı’nın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanmasına hükmetti.