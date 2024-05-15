Emniyet, Sabah’ın ‘yasa dışı dinleme’ iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yasa dışı dinleme yaptığı iddiasını yalanladı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara’da üç emniyet mensubu görevden alınmıştı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yasa dışı dinleme yaptığını öne sürmüştü:

“Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube’de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisinin de dinlendiği. Bu dinlemeler izlemeler nasıl yapıldı onu da söyleyeyim. Telefon internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış.

Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanı’nın oğlu da bu dinlenenler izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı bu konuyu da soruşturuyor.

Görevdeki milletvekillerine bakılmış gazetecilere bakılmış emniyet müdürlerine bakılmış bu skandalın boyutu giderek büyüyor.”

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı dinleme iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.