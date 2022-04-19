Emniyet, ‘HGS’ dolandırıcılarına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları ‘HGS işlemleri’ görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “‘HGS işlemleri’ görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT’ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın” uyarısında bulunuldu.

⚠️"HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklere DİKKAT!



🚗 HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın.#SİBERAYUyarıyor#SİBERAY 🌙 pic.twitter.com/R6zFtPRAgd — Siberay (@SiberayEGM) April 18, 2022

Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi: “Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin.”