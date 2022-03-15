Emniyet bir yılda 106 bin sosyal medya kullanıcısını araştırmış

Polis geçen yıl 106 bin sosyal medya kullanıcısını araştırmış.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yıllardır sokakların yanısıra sosyal medyada da devriye atmaya başladı. ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in EGM’nin 2021 raporundan derlediği bilgilere göre ‘sanal devriye’ adı altında 106 bin sosyal medya kullanıcısı araştırıldı. Rapora göre bu hesaplardan 46 bin 646’sında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gibi ‘suç içeren paylaşım’ tespit edildi.

Rapordan öne çıkan kısımlar şöyle:

*Geçen yıl 8 milyar 265 milyon 29 bin liralık trafik cezası kesildi.

*Kadına Destek (KADES) uygulamasına bir yılda 206 bin 526 kişi başvurdu.

*Uyuşturucuyla mücadele uygulamasını 2021’de 294 bin 757 kişi indirdi ve 27 bin 32 ihbar yapıldı.

Hayvanlara karşı işlenen suçlar

*Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını geçen yıl 116 bin kişi cep telefonuna indirdi, telefondan 23 bin 355 ihbar yapıldı. Hayvanlara kötü davranma, dövme, tecavüz, bakımlarını ihmal etme, işkence yapma, hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak ve tehlike arz eden hayvanları besleme gibi 937 kabahatten 895 kişiye toplam 3 milyon 498 bin 954 lira cezai işlem uygulandı. 1831 şüpheli hakkında işlem yapılarak adli mercilere sevki sağlandı.

Mali suçlarda artış yaşandı

*2020’ye göre ekonomik suçlara yönelik operasyonlar yüzde 12, sahteciliğe yönelik operasyonlar yüzde 16 ve yolsuzluğa yönelik operasyonlar yüzde 14 arttı.

*Mali suçlarla ilgili soruşturmalar sonucu 48 milyon 800 bin lira tutarında 39 adet gayrimenkul, 32 milyon 771 bin lira tutarında 96 adet araç ve 845 bin değerinde nakit para, altın vb. varlıklar olmak üzere 82 milyon 416 bin lira değerinde malvarlığına el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı arttı

*Göçmen kaçakçılığı kapsamında 2020’de tespit edilen 2 bin 835 organizatör sayısı, 2021’de yüzde 59’luk artışla 4 bin 503’e yükseldi. 2020’de 732 olan tutuklanan organizatör sayısı, 2021’de 868’e çıktı. 2020’de tespit edilen 126 tacir sayısı ise yüzde 54’lük artışla 194’e; 32 olan tutuklanan tacir sayısı ise yüzde 97’lik artışla 63’e çıktı.

74 taksi trafikten men

*14 bin 123 taksi denetlendi, 817 taksiye işlem yapıldı, 74 taksi trafikten menedildi.

*70 bin 224 motosiklet kontrol edildi, 7 bin 865 motosiklete işlem yapıldı, 146 çalıntı-arama kaydı olan motosiklet tespit edildi. 1333 motosiklet trafikten menedildi.

*24 bin 423 metruk bina, 4 bin 820 ikamet ve 12 bin 969 günübirlik ev kontrol edildi.

Bekçilerin oranı teşkilat içinde yüzde 10’a yaklaştı

*EGM’de toplam 332 bin 70 personel bulunuyor. Bunların yüzde 7,21’i amir sınıfındayken yüzde 83,43’ü polis memuru. 2016 yılında bu yana görev yapan mahalle bekçilerinin oranı ise emniyet teşkilatı içinde yüzde 9,36’yı buldu. Emniyette çalışan personelin yüzde 7,7’si kadın, yüzde 92,3’ü erkek. Personelin yüzde 88,2’si yüksek okul ve üzeri, yüzde 10,2’si lise ve yüzde 1,6’sı ortaöğretim mezunu. 16 bin 160 personel yüksek lisans ve 129 personel doktora yapmış.