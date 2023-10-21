Emin Çölaşan: Uçan kuştan bile haberi olan İsrail, Hamas’ın saldıracağını önceden biliyordu

Peki ama Türkiye olarak bizim böylesine önemli bir konuda nasıl bir tavır almamız gerekiyor? İsrail’i elbette kınamak zorundayız. Ama bunu bazı önemli gerçekleri göz ardı ederek yapmak yanlış oluyor. Bu gibi işlerin uzmanı değilim. Vatandaş kimliğimle sadece kişisel görüşümdür ama iddialı söylüyorum, dünyada ve ülkesinde uçan kuştan bile haberi olan İsrail, Hamas’ın saldıracağını önceden biliyordu.

Tahmin etmek değil, kesinlikle biliyordu. Savaş, bazı Arap örgütlerini vuruşarak tasfiye edebilmek için İsrail’in eline geçecek en büyük fırsattı ve İsrail bu fırsattan yararlandı. Şimdi tepe tepe kullanıyor.

Emin Çölaşan’ın yazısı