Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Peker’in iddialarının gerçekliği konusunda herhangi bir kuşku oluşmadı

Sevgili okurlarım, Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddiaların ve anlattığı olayların gerçekliği konusunda, toplumun belleğinde (şu an itibarıyla) herhangi bir kuşku oluşmadı.

Eğer bazıları yalan çıkarsa onun üzerine bizler de elbet gideriz, eleştirir ve kınarız.

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Ancak, bu kokuşmuş düzen öyle Recep Bey’in kürsülere çıkıp nutuk atmasıyla, onu bunu suçlamasıyla ya da birilerine sahip çıkmasıyla düzelecek gibi değil…

Zira bu açıdan da bakıldığında Türkiye’nin durumu iç açıcı, rahatlatıcı falan değil, tam tersine vahim.

Mafya veya yandaş kesim…

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AKP’liler, iş adamları, müteahhitler, yandaş medya…

Her biri ayrı ayrı kollanıp korunmuyor mu?

Hani o meşhur “üç Y”yi (Yolsuzluk, Yasaklar, Yoksulluk) yok edecektiniz, ne oldu size böyle!

Emin Çölaşan’ın yazısı

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