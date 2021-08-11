Emin Çölaşan: Olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor?

Bu iktidar hokus pokus mu yaptı! Birkaç gün önce olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor? (Bunu insancıl değil siyasi açıdan yazıyorum.) Yoksa şöyle bir el çabukluğu mu bulundu… Bizim uyanıklar şöyle mi düşündü… Biz bu uçakları başka ülkelerden kiraladık ve para verdik. Şimdi Yunanistan’a kiralarsak başkalarına verdiğimiz paraların hiç değilse bir bölümünü tasarruf etmiş oluruz! Böyle bir hesap var mı Bakan Bey!
SON HABERLER
Psikolog Deniz Bolsoy: Travmanın panzehiri dayanışmadır
Yangın bölgesindekilerle kıyaslanamasa da televizyonlardan ya da sosyal medyadan takip ettiğimiz yangın afetinden hepimiz etkilendik. Terapi Defteri adlı sosyal medya hesabı ve aynı adlı kitabıyla bilinen psikolog Deniz Bolsoy, yaşadığımız toplumsal travmanın nedenlerini ve sonuçlarını Diken’e anlattı.
Uzmanlara göre ‘aşı zorunluluğu’ mümkün: Kanun çıkarılmalı; tıbbi rıza aranmayabilir
Anayasa hukukçusu Dr. Ahmet Mert Duygun ve İstanbul Üniversitesi’nden ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Adem Sözüer ‘aşı zorunluluğunu’ ve ‘aşı yasaklarını’ Diken’e değerlendirdi.
Devlet mi, hükümet mi sorumlu?
Devletin kutsallığı, eleştirilmezliği, aşkınlığı, başkalığı tezleri AKP’nin dokunulmazlık zırhını daha da güçlendiriyor. Devleti hala ayrı, dokunulmaz, eleştirilmez, kutsal olarak kodladıkça, bu devletin arkasına sığınan hükümet de eleştirilemez oluyor, eleştiriler etkisizleşiyor.
İktidar yolun sonuna gelmişken muhalefetin eziklik psikolojisi
İktidarı acımasızlığına rağmen gözlerde büyütmemek ve her canlı gibi doğar, yaşar ve ölür döngüsünde olduğunu atlamamak şart. Kaçırılan noktaysa iktidarın son küçük şansının bu eziklik psikolojisi içerisinde saklandığı.
Evden çalışan Google çalışanlarına ücret kesintisi
Teknoloji devi Google’ın, pandemi nedeniyle uzaktan çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği bildirildi.