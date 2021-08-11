Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor?

Bu iktidar hokus pokus mu yaptı! Birkaç gün önce olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor? (Bunu insancıl değil siyasi açıdan yazıyorum.) Yoksa şöyle bir el çabukluğu mu bulundu… Bizim uyanıklar şöyle mi düşündü… Biz bu uçakları başka ülkelerden kiraladık ve para verdik. Şimdi Yunanistan’a kiralarsak başkalarına verdiğimiz paraların hiç değilse bir bölümünü tasarruf etmiş oluruz! Böyle bir hesap var mı Bakan Bey!

Emin Çölaşan’ın yazısı


SON HABERLER

Psikolog Deniz Bolsoy: Travmanın panzehiri dayanışmadır

Yangın bölgesindekilerle kıyaslanamasa da televizyonlardan ya da sosyal medyadan takip ettiğimiz yangın afetinden hepimiz etkilendik. Terapi Defteri adlı sosyal medya hesabı ve aynı adlı kitabıyla bilinen psikolog Deniz Bolsoy, yaşadığımız toplumsal travmanın nedenlerini ve sonuçlarını Diken’e anlattı.

Devlet mi, hükümet mi sorumlu?

Devletin kutsallığı, eleştirilmezliği, aşkınlığı, başkalığı tezleri AKP’nin dokunulmazlık zırhını daha da güçlendiriyor. Devleti hala ayrı, dokunulmaz, eleştirilmez, kutsal olarak kodladıkça, bu devletin arkasına sığınan hükümet de eleştirilemez oluyor, eleştiriler etkisizleşiyor.