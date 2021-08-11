Emin Çölaşan: Olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor?

Bu iktidar hokus pokus mu yaptı! Birkaç gün önce olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan’a gönderiliyor? (Bunu insancıl değil siyasi açıdan yazıyorum.) Yoksa şöyle bir el çabukluğu mu bulundu… Bizim uyanıklar şöyle mi düşündü… Biz bu uçakları başka ülkelerden kiraladık ve para verdik. Şimdi Yunanistan’a kiralarsak başkalarına verdiğimiz paraların hiç değilse bir bölümünü tasarruf etmiş oluruz! Böyle bir hesap var mı Bakan Bey!

Emin Çölaşan’ın yazısı