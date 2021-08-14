Emin Çölaşan: Olanaklarımız meğer yetersizmiş; haydi pamuk eller cebe!

Sevgili okurlarım, dünkü Resmi Gazete’de çok ilginç bir “Cumhurbaşkanı Kararı” yayınlandı. Dünya liderimiz olan Recep Bey gerek son orman yangınları ve gerekse sel felaketleri için ulusal düzeyde bir yardım kampanyası başlatmaya karar vermişti. Üstelik bu kampanya bundan sonra meydana gelecek felaketleri de kapsıyordu! Bunun anlamı şudur: Öyle dedik ama bizim olanaklarımız meğer yetersizmiş, haydi efendiler hep beraber pamuk eller cebe!

Emin Çölaşan’ın yazısı