Emin Çölaşan: Olanaklarımız meğer yetersizmiş; haydi pamuk eller cebe!

Sevgili okurlarım, dünkü Resmi Gazete’de çok ilginç bir “Cumhurbaşkanı Kararı” yayınlandı. Dünya liderimiz olan Recep Bey gerek son orman yangınları ve gerekse sel felaketleri için ulusal düzeyde bir yardım kampanyası başlatmaya karar vermişti. Üstelik bu kampanya bundan sonra meydana gelecek felaketleri de kapsıyordu! Bunun anlamı şudur: Öyle dedik ama bizim olanaklarımız meğer yetersizmiş, haydi efendiler hep beraber pamuk eller cebe!
SON HABERLER
Karadeniz’de sel: Can kaybı 40’a yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu ve Sinop’taki can kaybının 31’e yükseldiğini açıkladı.
ABD’de mRNA aşılarına 3’üncü doz onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastaların, Covid-19’dan korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmalarını onayladı.
Sinop belediye başkanı: 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söyledi.
CHP’li Karadeniz: Sinop’ta felaketin boyutu görünenin çok üzerinde
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sel felaketinin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ulaşılamayan insanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!
Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?