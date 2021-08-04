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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin

Evet, ortalığı mahveden Marmaris yangını şimdi Okluk’a doğru yaklaşıyor. Yangınla yazlık saray arasında kuş uçuşu beş kilometre kalmış. Aman çok dikkat edelim… O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin. İçinde ve çevresinde yüzlerce hektar çam ormanı var. Vallahi bir kozalak kıvılcımıyla hepsi yanıp kül olur. Sarayımızı yangına teslim etmeyelim. Aksi takdirde sayın dünya liderimiz kafayı dinlesin ve konuklarını ağırlasın diye yaptırılan o görkemli sarayın ormanları yanar, her şey cascavlak ortada kalıverir. Sonra “Acele proje çizdir de yenisini yaptıralım” diye TOKİ’ye başvurmak zorunda kalırlar! “Haydi bakalım beyler, yeni bir saray yapın bize…” Öyle ya, saraysız-külliyesiz dünya lideri olur mu… Koskoca Türkiye’nin yazlık saraysız cumhurbaşkanı olur mu!

Emin Çölaşan’ın yazısı


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