Emin Çölaşan: O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin

Evet, ortalığı mahveden Marmaris yangını şimdi Okluk’a doğru yaklaşıyor. Yangınla yazlık saray arasında kuş uçuşu beş kilometre kalmış. Aman çok dikkat edelim… O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin. İçinde ve çevresinde yüzlerce hektar çam ormanı var. Vallahi bir kozalak kıvılcımıyla hepsi yanıp kül olur. Sarayımızı yangına teslim etmeyelim. Aksi takdirde sayın dünya liderimiz kafayı dinlesin ve konuklarını ağırlasın diye yaptırılan o görkemli sarayın ormanları yanar, her şey cascavlak ortada kalıverir. Sonra “Acele proje çizdir de yenisini yaptıralım” diye TOKİ’ye başvurmak zorunda kalırlar! “Haydi bakalım beyler, yeni bir saray yapın bize…” Öyle ya, saraysız-külliyesiz dünya lideri olur mu… Koskoca Türkiye’nin yazlık saraysız cumhurbaşkanı olur mu!
SON HABERLER
Yangınlarda son durum | Tarım ve orman bakanı: 11 yangın devam ediyor
Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
CHP’li belediyelerden hükümete açık çağrı: THK uçaklarının giderini karşılarız
CHP’li 11 belediye, birçok kentte çıkan orman yangınları nedeniyle yeniden gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının bakım ve işletme sorumluluğunu almak istediğini açıkladı.
İstanbul’da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün şehre verilen su miktarı 3 milyon 358 bin metreküple en yüksek seviyeye ulaştı.
Yangın termik santralle yüz yüze: Vatandaş eliyle su taşıyor, hava desteği şart
28 Temmuz’da başlayan yangınların 9’u hala devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki yangınlar kontrol altına alınamadı. Diken’e konuşan yetkililer özellikle Milas’ta durumun kritik olduğunu ve yangının termik santrale ulaşmak üzere olduğunu belirterek ‘acilen havadan müdahale’ çağrısı yaptı.
Acziyet*
Son bir haftadaki yangın faciası ve söndürülememe aczi, sayıların anlatamadığını ortaya koyuyor. Üretimden öte tüketime neden olan bir ekonomi modeliyle, rant ve siyasi beka hırsı ile sürekli borçlanıldı…