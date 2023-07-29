Emin Çölaşan: Liranın değerini neredeyse sıfırlamayı başardılar

Geçen gün markete girerken cebimdeki kağıt paralara bir baktım.

Her birinden birer adet olarak 5 lira, 10 lira, 20, 50, 100 ve yine bir adet olmak üzere 200 lira var.

Devletin basıp piyasaya verdiği banknotlar bunlar…

Artık gülünç durumda olan bozuk paraları hiç saymıyorum.

İnsanlar onları ceplerinde ağırlık olarak kabul ediyor.

Bozuk paraların hiçbir hükmü zaten kalmadı.

Markete girerken düşündüm…

Bu 5 lira ile alabileceğim bir şey acaba var mı?

Ekmek fiyatı 6 lira olmuş. Simit 8 lira.

Rafları gezdim ve 5 liraya alınacak bir tek mal gördüm. 40 gramlık balık kraker var, fiyatı 3 lira.

Emin Çölaşan’ın yazısı