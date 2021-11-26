Emin Çölaşan: Kurtar bizi ‘şerefsiz’

Sevgili okurlarım, Türk toplumu ve memleket batmaya doğru hızla yol alırken karşımıza acayip bir ‘kurtarıcı’ çıktı. Adam entarisini kuşandı, kendi ülkesinden yola çıkıp Türkiye’ye geldi ve kesenin ağzını bir miktar açmış olduğu anlaşıldı. Görkemli imza törenleri falan düzenlendi. Yüzler gülüyordu.

Bu adamın ziyareti öncesinde bizim yandaş medya “Şerefsizler” diye manşet atmıştı… Onların deyişiyle şerefsiz geldi Türkiye’ye, 10 milyarlık yatırım yapacağını söyledi. Yüzler hemen güldü. Bizimkiler her zaman olduğu gibi komşuda pişer bize de düşer anlayışına sığınmıştı… Adam parayı bastıracağını açıklayınca bizim yandaş medya bile şaşırdı, bu kez manşetler dünden itibaren değiştirildi.

Peki ama bu herif durup dururken Türkiye’ye niye geldi? 10 Milyar dolarlık yatırımı babasının hayrına mı yapacak?

Emin Çölaşan’ın yazısı