Emin Çölaşan: 'Koruma altına alınmış olmak' acaba Kemal Bey'i rahatsız etmiyor mu?

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İktidarın değirmenine su taşımaya itilen Kemal Bey, kendisi ve partisi üzerinde oluşturulmak istenen bu oyunu keşke bozabilse…

Bunun da tek yolu gerektiğinde konuşması, hatta (bu saatten sonra) biraz zordur ama zaman zaman partisine ağabeylik yapıp yol göstermesidir.

Tayyipgiller iktidarı, TRT’si ve medyası tarafından böylesine ‘koruma altına alınmış olmak’ acaba Kemal Bey’i rahatsız etmiyor mu?

Bunu herhalde babalarının hayrına yapmıyorlar!

Özel yaşamında dürüst adam olarak tanıdığım ve saygı duyduğum Kemal Bey’e olan saygımın bundan sonra siyaset alanında da devam etmesini diliyorum.

Yeter ki üzerinde oynanmak istenen oyunları artık görüp tavır koyabilsin.

Memleketi bu hallere düşürenlerin oyununa daha fazla gelmesin.

Emin Çölaşan’ın yazısı