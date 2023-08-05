Emin Çölaşan: Kimdir bu yaşananların sorumlusu?

Şu anda Türkiye’de yaşayan ve yaşamayan her Türk vatandaşı giderek acayipleşen ve tuhaflaşan bir ülkenin vatandaşı olduğunu iyi bilmeli. Yaş önemli değil. Bu gerçekten küçük çocuklar dahil herkes payına düşeni alıyor. Ortalık karışık! Sabah güne başlayanların pek çoğu olup bitenden şikayetçi… Enflasyon, silahlanma, cinayetler, yolsuzluklar… Ama tepki yok! Her şeyi kanıksamış durumdayız. Hele çok büyük ve kandırılmış bir kesim var ki onlar “Buna da şükürler olsun, Allah daha beterini göstermesin” diye dualar ediyor. Yani çoğumuz yardımı Allah’tan beklerken, bizi yıllardan beri yönetmekte olanlar, memleketi ve insanlarımızı bu durumlara düşürenler aklımıza hiç gelmiyor. Kimdir bu yaşananların sorumlusu? Örneğin milyonlarca insanımız enflasyon belasının altında ezilirken Maliye Bakanı sabır tavsiye ediyor: “Önümüzdeki yaz aylarında, bir yıl sonra enflasyon düşmeye başlayacak!”

Emin Çölaşan’ın yazısı