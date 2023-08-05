Emin Çölaşan: Kimdir bu yaşananların sorumlusu?

Şu anda Türkiye’de yaşayan ve yaşamayan her Türk vatandaşı giderek acayipleşen ve tuhaflaşan bir ülkenin vatandaşı olduğunu iyi bilmeli. Yaş önemli değil. Bu gerçekten küçük çocuklar dahil herkes payına düşeni alıyor. Ortalık karışık! Sabah güne başlayanların pek çoğu olup bitenden şikayetçi… Enflasyon, silahlanma, cinayetler, yolsuzluklar… Ama tepki yok! Her şeyi kanıksamış durumdayız. Hele çok büyük ve kandırılmış bir kesim var ki onlar “Buna da şükürler olsun, Allah daha beterini göstermesin” diye dualar ediyor. Yani çoğumuz yardımı Allah’tan beklerken, bizi yıllardan beri yönetmekte olanlar, memleketi ve insanlarımızı bu durumlara düşürenler aklımıza hiç gelmiyor. Kimdir bu yaşananların sorumlusu? Örneğin milyonlarca insanımız enflasyon belasının altında ezilirken Maliye Bakanı sabır tavsiye ediyor: “Önümüzdeki yaz aylarında, bir yıl sonra enflasyon düşmeye başlayacak!”
SON HABERLER
Bakanlığa göre yüzme alanlarının yüzde 79’u ‘mükemmel’
2022 yüzme sezonunda yürütülen izleme çalışmalarını değerlendirilen Sağlık Bakanlığı, 1445 noktanın 1140’ını ‘mükemmel’ olarak sınıflandırıldı.
İklim değişikliği: Aşırı doğa olayları göçe zorluyor
Omar Baddour, ‘uzak bir gelecek tehdidinden ziyade bugün günlük hava durumunda etkileri hissedilen iklim değişikliğinin göçe zorladığını’ söyledi.
Twitch fenomeninin hediye dağıtımı olaylı bitti
ABD’nin Manhattan şehrinde popüler bir Twitch yayıncısının hediye dağıtımı etkinliğine katılanlarla polis arasında arbede yaşandı.
BDDK’dan Enpara ve Colendi’ye izin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki bankanın kurulmasına, bir bankanın faaliyetine izin verdi.
SPK’dan 14 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 14 kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.