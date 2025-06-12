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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Hak, hukuk ve adalet kavramları yok edilmiştir

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Türkiye’de hak, hukuk ve adalet kavramları yok edilmiştir.


Bunların yerine, adına ‘iktidarın hukuku’ denilen yeni bir kavram getirilmiştir.

Aynen ilkel Afrika ülkelerinde, bazı Latin Amerika ülkelerinde ya da Afganistan’da olduğu gibi…

Hukuk neymiş, adalet neymiş!

Ben iktidar oldum, istediğimi yaparım. Kimse bana karışamaz anlayışı!..

İçinde yaşadığımız süreçte bunun yüzlerce örneği var ve bundan sonra daha nicelerine tanık olacağız.

Emin Çölaşan’ın yazısı

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