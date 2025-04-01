Emin Çölaşan: Gün geldi, diş macunu tüpten çıktı!..

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Kendilerini uyaranları hiçbir zaman dikkate almadılar… Zannettiler ki kendileri için oluşturdukları bu yapay cennet her zaman böyle sürüp gidecektir. Toplum bu haksızlığa, bu adaletsizliğe 23 yıl boyunca katlandı. Sesi soluğu fazla çıkmadı… Ama gün geldi, diş macunu tüpten çıktı!.. O macunu tüpe geri sokmak artık asla söz konusu değildi ama son şans olarak bunu bile denediler!

Elindeki sonsuz devlet gücünü kullanırken bu olacakları, günün birinde milyonlarca insanımızın meydanlara akın edeceğini aklına acaba getiriyor muydu? Hiç sanmam, zira kendisini o kadar büyük görüyordu ki kabına sığamıyordu. Kerameti kendinden menkul acayip bir rejim kurmuştu. Tek adam rejimi!

Milyonlarca insanımız, kadını erkeği, genci yaşlısı ile o meydanları boşuna doldurmadı. Bundan sonra da boşuna doldurmayacak. İktidar işte bu yüzden korkuyor. Bütün umutları Recep Tayyip!.. Zira ellerinde Devlet Bahçeli dışında ikinci bir umut seçeneği yok (!). Ama o günler artık geçti bayım… Bayram tatili birkaç gün sonra bitecek, büyük kitleler yine ortalığa çıkacak. İşte o yüzden korkuyorlar. Korkunun ecele faydası olmaz ki bayım!

Emin Çölaşan’ın yazısı