Emin Çölaşan: Gel 2023 gel, bir an önce bekliyoruz

Sevgili okurlarım, hep diyorum ya bu iktidarın temel amacı her olayda ve her konuda ön almak, her güncel konunun üzerine balıklama atlayıp maydanoz olmak.

Şimdi korona aşısı güncel oldu, hemen “yerli ve milli aşı” keşfettiler, adını da Turcovac koydular!..

Aslında bu aşı hariç her şeyimiz 2023’e endeksli.

Seçim olacak ya, bekleyelim bakalım 2023’ü! Bir yanda milyonlarca insanımız çile çekiyor, öbür yanda ise propaganda makinesi hızla çalışıp millete 2023’ü bekletiyor.

Hayat o yıl ucuzlayacak, yolsuzluklar bitecek, gökyüzünde uçaklarımız uçacak, yerli ve milli roketlerimizle ay’a gideceğiz.

Gel 2023 gel, bir an önce bekliyoruz!

Emin Çölaşan’ın yazısı