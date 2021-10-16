Emin Çölaşan: Esas bomba bir süre sonra patlayacak

Dün itibarıyla dolar 9.20’yi geçti. Benzin ve mazota büyük zamlar geldi. Ama esas bomba bir süre sonra patlayacak. Elektrik ve doğalgaza çok büyük zamlar gelecek. Esas felaket o zaman karşımıza çıkmış olacak. İktidar ve medyası baktı ki pabuç pahalı, şimdi yeni bir taktik geliştirme peşinde! “Efendim Batı ülkeleri de zam yapıyor. Ayrıca oralarda kıtlık var! Bizde hiç değilse akaryakıt kuyrukları yok!” Böylesine alay edilmek Türk Milleti’ni gerçekten rencide ediyor, incitiyor ama bunu kime anlatacaksınız. Bütün bunlar bir tek şeyin göstergesi: Harç bitti yapı paydos!

Emin Çölaşan’ın yazısı