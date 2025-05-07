Emin Çölaşan: Elinde bıçak, tabanca falan olsa mutlaka öldürürdü

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Geçmişte kendi çocuklarını bile öldüren, bir süre önce CHP Genel Merkezine gidip “İmamoğlu’na suikast yapılacak” diye ihbarda bulunan bu herif tam bir profesyonel.

Orada bir saati aşkın bir süre dolanıyor ve Özgür Özel dışarıya çıkınca şamarı suratında patlatıyor.

Onu görünce tepesi atmış ve gerekeni yapmış!

Bu ruh hastası tamamen yalan söylüyor.

Elinde bıçak, tabanca falan olsa mutlaka öldürürdü. Bundan kaçış yoktu.

Yine söylüyorum, biz Türkiye olarak bu işi ucuz atlatmış olduk.

Bu gibi sapık, manyak tipler gerçi her ülkede vardır ama Türkiye’deki sayıları giderek artıyor.

Bunları çevremizde her gün görüyoruz ve yarattıkları olaylara tanık oluyoruz.

Kadın cinayetleri bu acı gerçeğin sadece bir boyutu…

Niçin?..

Çünkü ağır bir yükün altında ezilen toplum gerçekten sapıttı.

Sen Türk Milletine bir yanda “Türkiye yüzyılı” gibi masallar okuyacaksın, öbür yanda bunlar olacak!..

Emin Çölaşan’ın yazısı