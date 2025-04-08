Emin Çölaşan: CHP taktik değiştirdi

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CHP önemli bir gerçeği eninde sonunda yakaladı ve taktik değiştirdi: “En iyi savunma hücumdur.” Bu taktik uzun yıllardan beri ilk kez uygulanıyor ve çok da etkili oluyor… İktidar bu durumda savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmenin keyfini yaşayan CHP vurdukça vuruyor, AKP kendisini bile savunamaz duruma düşüyor.

Cuntanın önemli bir özelliği karşımızda boy gösterir. Yargının verdiği, ancak cuntanın hoşlanmadığı kararları hiç takmayacaksın. İktidara nasıl olsa çökmüşsündür. Muhalefet birkaç kez cart curt eder ve sonra her şey unutulur gider. İktidarın önemli adamları bu konuda sık sık açıklamalar yapar: “Bu iddialar yersizdir ve boşunadır. Bizim memlekette yargımız tamamen tarafsız ve bağımsızdır. Yargımızın verdiği kararlara kimse karışamaz, müdahale edemez.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Pazar günkü kurultay toplantısında konuştu ve iktidarı ‘cuntacılıkla’ suçladı. Bence yanlış yaptı! Lütfen söyleyin bana, bu dönemde Türkiye’de bu ve benzeri cuntacılık benzeri uygulamalar hiç oldu mu! Olmadı efendim hiç olmadı!.. Özgür Bey bizim memlekette tanık olduklarımızı biraz abartmış galiba! İstirham ederim, sakın ola ki bir daha kürsülere çıkıp “Sana meydan okuyoruz. Bu salondan salon adamına (Recep Tayyip’e) sesleniyorum. Korkma, cesaretin varsa çık karşımıza. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız” diye bağırmasın!

Emin Çölaşan’ın yazısı