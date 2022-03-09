Emin Çölaşan: Bu oyuna düşer miyiz? Düştük bile

Çevremizde bir şeyler oluyor da, acep ne oluyor!

Düğün değil bayram değil, İsrail cumhurbaşkanı niçin bunca zahmete katlanıp Türkiye’ye geliyor!

“Van minıt” kapışması unutuldu mu? Yunanistan başbakanı niçin bize geliyor?

BAE ile ilişkilerde yandaş gazetelerde çıkan o “Şerefsizler” manşetleri de unutuldu mu?

Yanıtını da hemen vereyim. ABD’nin baskısıyla…

Savaş konusunda sözünü Rusya’ya geçiremeyen ABD şimdi yeni taktikler peşinde…

Ortadoğu’da yeni ilişkiler kurup eski düşmanları dost yapmak ve kendi arkasını garantiye almak…

Bunlar karmaşık ve cambazlıkla karışık ilişkilerdir.

Bu oyuna düşer miyiz? Düştük bile. Türkiye’ye hoş geldin dost ve kardeş Hertzog, talimatlarını her zaman bekleriz.

Emin Çölaşan’ın yazısı