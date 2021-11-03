Emin Çölaşan: Bu gibileri ikna etmek çok zor

Böyle bir ortamda bile bazılarının “Ben oyumu AKP’ye vereceğim, Tayyip’e vereceğim” diyor olması inanılır gibi değil. Fiyatlar her gün artıyor ama bizi yönetenlerin tuzu kuru. Hele bazı mal ve hizmetler var ki insan o zamları görünce bile ne yapacağını şaşırıyor. Özellikle akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları!

Bu gibiler karşıma bazen çıkıyor… Ve görüyorum ki onları akıl yoluyla, mantık yoluyla ikna etmek çok zordur. Neyse ki azınlıktalar… Birkaç gün önce onlardan birine sordum: “Peki arkadaş sen bu gidişten memnun musun, yoksa geçimin giderek zorlaşıyor mu?” Memnun değilmiş, geçimi giderek zorlaşıyormuş ama yine de Tayyip’ten vaz geçmesi söz konusu olamazmış. Bu adam emekli… Ayda eline 3.800 lira geçiyor… Dedim ya, bu gibileri ikna etmek çok zor. Vatandaş, oy verdiği bu iktidarın kendisini nasıl sömürdüğünün bilincine varamamış. Hiçbir zaman da varmayacak.

Emin Çölaşan’ın yazısı