Emin Çölaşan: Beyefendi bıktırdı artık

Sevgili okurlarım, sabah yatağınızdan kalktınız. Televizyonu açtınız… Karşınızda o var! Öğleden sonra evde veya iş yerinizdesiniz. Televizyon açık… Ekranda yine onu görüyorsunuz! Öğleden sonra saatleri, akşam üzerleri hep aynı geçiyor. Hiçbir değişiklik yok… Karşınıza yine o çıkıyor. Özellikle geceler… Değişen bir şey yine yok. Onsuz, karşınızda o olmadan bir tek gün geçirmeniz bile mümkün değil.

Beyefendi bıktırdı artık. Resmen bıktırdı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey olamaz. İnsanların asabı zaten fazlasıyla bozuk, sinirler gergin… Hiç kimse, kim olursa olsun belli suratları karşısında bu kadar çok ve sık görmeye ve onları dinlemeye tahammül edemez. Hiç değilse insaf etse de gecelerimizi bazen bize bıraksa diyorum!..

Emin Çölaşan’ın yazısı