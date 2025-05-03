Emin Çölaşan: Ali Erbaş din işlerini çoktan bir yana bıraktı, çok sevdiği dünya işleriyle ilgileniyor!

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Ali Erbaş isimli bu şahıs tarafından hazırlanan hutbelerde her konuya değinilir ama bir tek kişinin ismi asla geçmez. Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal bayram günlerine denk gelen cuma hutbelerinde bile durum aynıdır. Atatürk, bu Ali Erbaş tarafından kara listeye alınmıştır ve o gitmeden bir daha anılması asla söz konusu değildir!

Türkiye camilerinde okunan dünkü 2 Mayıs 2025 tarihli son hutbesinde bu şahıs bakınız neler diyor: “Nefsi ve nesli ifsat eden (bozan) en büyük günah zinadır. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü ve çirkin bir yoldur…” Ve devam ediyor: “Dolayısıyla kişiyi zinaya götüren söz, tutum ve davranışların tamamı haramdır. Allah’ın insana emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi, bir erkek ve kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır...”

İktidarın gölgesine sığınmış olan Ali Erbaş isimli şahıs din işlerini çoktan bir yana bıraktı, çok sevdiği dünya işleriyle ilgileniyor! Sekiz yıllık görev süresi boyunca toplam 45 ülkeye, tam 120 ayrı ziyarette bulundu ve böylece, yurt dışı gezilerinde 520 bin kilometre yol yaptı. İç ve dış bütün gezilerinde beş yıldızlı otellerde devletin ve milletin parasıyla kaldı. Buna karşın Başkanlık binasına sadece 11 kilometre mesafede olan Anıtkabir’e bir kez olsun uğramadı.

Emin Çölaşan’ın yazısı