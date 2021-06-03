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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Acaba gerçekten canlı mıydı, yoksa millete yutturuldu mu?

Sevgili okurlarım, Recep Bey önceki gece AKP’nin borazanı olan TRT’ye çıkmıştı.

Acaba gerçekten canlı mıydı, yoksa millete yutturuldu mu?

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Devletin ekranında yayın boyunca ‘Canlı’ yazısı görünüyorsa canlı olması gerekir.

Bu konu dün bazı internet haber sitelerinde fotoğraflarla birlikte gündeme getirildi…

Ve soruldu…

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Bu yayının çekimleri hangi saatte yapılmıştı?

TRT bu konuda açıklama yapmadı.

Burada önemli olan şudur:

Dünya liderimiz koskoca Recep Bey ekrana çıkarılacak, canlı yayın anonsu program boyunca ekranda kalacak ama ne olur ne olmaz, biz önlemimizi şimdiden alalım da bir terslik olmasın denilerek çekimler sabah saatlerinde yapılıp kayda alınmış olacak!

Emin Çölaşan’ın yazısı

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