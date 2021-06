‘Emekli’ James Bond, halef adaylarını önerdi

Beyazperdede James Bond karakterine hayat veren oyunculardan Pierce Brosnan ‘Yeni Bond kim olmalı’ tartışmasında topa girdi.

Fotoğraf: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc

Pandemi nedeniyle gösterimi birkaç kez ertelenen ‘No Time To Die‘ filmi Daniel Craig’in Bond jübilesi olacak.

Potansiyel Bond adayları olarak Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston ve Regé-Jean Page isimleri anılıyordu.

1995-2002 yıllarında serinin dört filminde (GoldenEye, Tomorrow Never Dies,The World Is Not Enough and Die Another Day) rol alan Brosnan, gönlünden geçen halef adaylarını Tom Hardy ve Idris Elba olarak açıkladı.

Elba’nın muhteşem olacağını belirten oyuncu “Bir de Tom Hardy var, mobilyayı bile çiğneyebilir. İki adam da çok iyi olur” dedi.

Yapımcılardan bu konuda hiçbir bilgi almadığını ifade eden Brosnan “Ben de sizin bildiğiniz kadar biliyorum” diyerek içerden bilgi sızdırmadığını vurguladı.