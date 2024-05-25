Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

Işıkhan ‘takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve ikramiyelerin bayramdan önce verileceğini’ söyledi. Işıkhan, tarihlerin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Bakan beş yıl içinde 2,5 milyon EYT’linin de sisteme gireceğini açıkladı:

“Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var.”