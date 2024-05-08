Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 42’si yenilenebilir enerjiden

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2023’te ilk kez yüzde 30’u aştı. Türkiye elektriğin yüzde 42’sini bu kaynaklardan üreterek küresel ortalamanın üzerine çıktı.

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Londra merkezli Ember’in küresel elektrik talebinin yüzde 92’sini oluşturan 80 ülkeyle ilgili ‘Küresel Elektrik Görünümü Raporu’ yayınlandı. Rapora göre Türkiye’de güneş, su ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin yüzde 42’sini üreterek küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 6’sı güneş ve yüzde 10’u rüzgar enerjisinden karşılanırken hidroelektrik yüzde 20’yle en fazla yenilenebilir elektrik kaynağı olmayı sürdürdü. Geçen yıl, elektriğin yüzde 58’iyse fosil yakıtlardan üretildi.

Rapora göre Türkiye’nin 2030’da elektriğin yüzde 47’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi bulunuyor.

Ember Küresel Program Direktörü Dave Jones, özellikle güneş enerjisinin düşünülenden daha hızlı ivmelendiğini belirterek “Ülkelerin güneş ve rüzgarın tüm potansiyelinden faydalanmalarına yardımcı olacak kilit kolaylaştırıcıların neler olduğunu zaten biliyoruz. Temiz enerjinin geleceğinde ön safları tercih eden ülkeler için benzeri görülmemiş bir fırsat var” dedi.

Ember Türkiye’den Ufuk Alparslan da raporu şöyle değerlendirdi: “Ancak hidroelektrik kuraklığa karşı hassas. Özellikle çatı ve yüzer güneş enerjisi santrali olmak üzere diğer potansiyellerimizi de kullanmak, hidroelektrik üretimindeki değişkenliğe karşı ülkemizin korunmasını sağlayarak enerji güvenliğimizi artıracaktır.”