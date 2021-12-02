Elon Musk’tan Twitter’daki görev değişikliğine Stalin’li gönderme

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’daki yönetim değişikliğini Stalin’li bir ‘meme’ ile eleştirdi.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter’ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey istifa ettiğini duyurmuş, yönetim tarafından yerine Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal atanmıştı.

Musk bu görev değişimini Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’in daha sonra aşırılıkları ve keyfiyeti artınca tasfiye edilen yakın çalışma arkadaşı Nikolay Yezhov’la çektirdiği fotoğrafıyla cevap verdi. Yezhov, görevlerinden alınıp idam edildikten sonra Stalin’le çektirdiği resimlerden de ‘tasfiye’ edilmişti. Musk bu fotoğrafta Stalin’in yerine Agrawal’ı, Yezhov’un yerine de Dorsey’i koyarak eleştirini ‘meme’ yoluyla göstermiş oldu.