Elon Musk’tan Apple Bağdat Caddesi paylaşımına yanıt: Gelin Apple bezini görün

Apple CEO’su Tim Cook’un İstanbul’da hizmete açılan Apple mağazasıyla ilgili yaptığı paylaşıma, Elon Musk’tan ‘‘Gelin, Apple bezini görün” yanıtı geldi.

Apple, Bağdat Caddesi’ndeki mağazasını dün açmıştı. Mağaza, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası oldu.

Konuyla ilgili Cook şu paylaşımı yaptı: “İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”

Cook’un bu paylaşımına, Tesla CEO’su Elon Musk, Apple’ın 19 dolarlık (200) liralık ekran temizleme bezini kastederek yanıt veren Musk, “Gelin, Apple bezini görün” dedi.

Come see the Apple Cloth ™️ — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Hafta başında yeni ürünlerini tanıtan Apple, Türkiye’nin geneli açısından ‘kur’ uçuşu nedeniyle kolay kolay alınamayacak bir görüntü çizmişti. Apple silme bezinin bile 200 lira olması, sosyal medyada alay konusu olmuştu.