Elon Musk’ın X şirketine aynı isimdeki başka bir şirket tarafından dava açıldı

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın eskiden Twitter adıyla bilinen şirketi X’e aynı isme sahip ABD’deki başka bir şirket tarafından dava açıldı.

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The Independent gazetesinin haberine göre ABD’li girişimci Jacob Malherbe tarafından 2015’te kurulan ve merkezi Florida eyaletinde bulunan ‘X Social Media LLC’ reklam ajansı, Musk’ın sahibi olduğu X’in ‘haksız rekabet ve ticari marka ihlali’ nedeniyle Florida eyalet yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Musk’ın sahibi olduğu şirketin, Florida’nın ‘Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası’nı da ihlal ettiğini öne süren reklam ajansı, eski adı Twitter olan sosyal medya platformunun isminin ‘X’ olarak değiştirilmesiyle gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti.

Reklam ajansı, mahkemeye yaptığı başvuruda, Musk’ın ‘X’ ismini kullanmasının yasaklanmasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat talep ediyor.

Twitter’ın isminin değiştirildiği dönemde uzmanlar, X’in şirketler tarafından halihazırda geniş yelpazede kullanıldığını belirterek “Twitter’ın bu konuda birileri tarafından dava edilme ihtimali yüzde 100” demişti. Uzmanlara göre firmalar marka adları, logolar ve sloganlar gibi alanlar hakkında tüketicide kafa karışıklığını engellemek için ‘ihlal’ iddiasında bulunabilirdi.