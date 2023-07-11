Elon Musk’ın ‘belalısı’ Threads’de paylaşımlara başladı

Milyarder girişimci Elon Musk’ın jetinin konum bilgilerini paylaştığı için askıya alınan Twitter hesabı @ElonJet, Threads’e geçti.

Fotoğraf: Twitter

18 yaşındaki Jack Sweeney, Twitter’da @ElonJet diye bir hesap açarak Elon Musk’ın özel jetinin konumunu gerçek zamanlı paylaşmaya başlamıştı. Sweeney, bu işe başladığında Musk henüz Twitter’ı satın almamıştı.

Jetinin takip edilmesinden ‘hoşlanmayan’ Musk, Sweeney’e ulaşarak bunu bırakması karşılığında 5 bin dolar verebileceğini söylemişti. Sweeney daha fazla para istemiş ve en sonunda anlaşma sağlanamamıştı.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan bir süre sonraysa @ElonJet hesabını ‘gerçek zamanlı konumunu paylaştığı’ gerekçesiyle askıya almıştı.

Sweeney, faaliyetlerine şimdi Threads’ten devam ediyor.

Hesabın Threads profili

Instagram’a bağlı çalışan Threads, beş gün önce Meta tarafından kullanıma açıldı. Twitter benzeri bir sosyal medya platformu olan Threads, benzer uygulamalar arasında Twitter’ın en büyük rakibi olarak görülüyor.

Sweeney, Twitter’daki hesabının benzerini Threads’te açtı. @elonmuskjet kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sweeney, Elon Musk’ın jetinin seyahat bilgilerini buradan paylaşıyor.