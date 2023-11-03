Elon Musk, yapay zeka şirketinin ilk teknolojisini yarın piyasaya sürecek

Tesla ile SpaceX’in CEO’su ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI’ın ilk teknolojisini cumartesi seçilmiş bir grup için piyasaya süreceğini açıkladı.

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Musk, haberi duyurduğu Twitter paylaşımında şirketin teknolojisiyle ilgili “Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi” dedi.

Musk’ın yeni yapay zeka şirketi xAI temmuzda kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinde xAI’nın amacının ‘evrenin gerçek doğasını anlamak’ olduğu öne sürülmüştü.

xAI ekibinin Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin ‘yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği’ ifade edilmişti.

Hem uyarıyor hem şirket kuruyor

Musk 29 Mart’ta, bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticisi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT 4’ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye ara verilmesi için çağrı yapmıştı.

Uzmanların imzaladığı açık mektupta, gelişmiş yapay zekanın (AI) topluma ve insanlığa riskleri anlatılmıştı.

İmzacılar arasında ‘Sapiens’ kitabının yazarı Yuval Noah Harari de bulunuyordu.

Karikatür paylaşmıştı

Musk, dün Twitter’dan “İç çekiş” diye yazarak Britanya, Avrupa, Çin ve ABD’nin ‘yapay zeka güvenliği zirvesi’nde tasvir edildiği bir karikatür paylaşmıştı.

Karikatürde aktörler teker teker “Yapay zekanın insanlığa yıkıcı bir tehdit teşkil ettiğini duyuruyoruz” derken “Ve bunu ilk geliştiren olmak için sabırsızlanıyorum” diye düşünüyor.