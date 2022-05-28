Elon Musk, ‘Ona güvenmiyorum’ diyerek anlattı: Bill Gates, Tesla’yı milyarlarca dolar ‘short’lamış

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla hisselerini milyarlarca dolar ‘short’layan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’le ilgili güven sorunu olduğunu söyledi.

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Kısa pozisyon, ya da ‘short’lamak, bir varlığın fiyatının düşmesini bekleyen yatırımcıların kullandığı bir strateji. Kısa pozisyona giren bir yatırımcı, bir varlığı ileri bir tarihte daha ucuza geri alma beklentisiyle -sahip olmadan- başka birine satar. Basitleştirerek, ‘gelecekten’ ucuza alıp şimdiki zamanda pahalıya satmak denebilir.

Musk’ın Tesla’yı ‘short’layanlardan hoşlanmadığı biliniyor. Çünkü Tesla’da kısa pozisyona girildiği zaman piyasada hisselerin düşeceği beklentisi oluşuyor. Bu da bir tür kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Musk kimi zaman bu kişilere meydan okumuştu.

Bunlardan birisi de 123 milyar dolar gelire sahip Bill Gates’miş.

Twitter’da ‘milyarderler’ ve ‘politikacılar’ seçenekli ”Hangisine daha az güveniyorsunuz” anketini açan Musk, ”Sana güveniyorum ancak Bill Gates’e güvenmiyorum” diyen bir kullanıcıya aynı fikirde olduğunu söyledi.

Musk, Bill Gates’in Tesla’da 500 milyon dolarlık kısa pozisyona girdiğini ve bundan 1 milyar doları aşkın kar ettiğini söyledi.

Gates’in halen Tesla’da milyarlarca dolar kısa pozisyonu koruduğunu belirten Musk bu yüzden onunla ilgili kendisinin de güven sorunları olduğunu söyledi.