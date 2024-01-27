Elon Musk elektrikli otomobil piyasasını tamamen Çin’e kaptırmaktan endişeli

Tesla CEO’su Elon Musk, önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin, rakiplerini yok edeceğini vurguladı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre Musk, hükümetler nezdinde önlem alınmadığı takdirde Çinli firmaların küresel rakiplerini ‘yıkacağını’ söyledi.

Musk’un yorumları, milyarder yatırımcı Warren Buffett’ın hissedarları arasında olduğu BYD’nin daha ucuz modelleri ve daha çeşitli ürün yelpazesiyle, geçen çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla’yı geride bırakmasının ardından geldi.

Şirketin dördüncü çeyrek performansını açıklamasının ardından analistlerle görüşen Musk, Çinli otomobil şirketlerinin ‘en rekabetçi’ şirketler olduğunu ve ne tür tarifeler veya ticari engellerin oluşturulduğuna bağlı olarak Çin dışında önemli bir başarı elde edeceklerini söyledi.

Musk, “Son derece iyiler. Eğer herhangi bir ticaret engeli kurulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu neredeyse yok edecekler” dedi.