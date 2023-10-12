Elon Musk duyurdu: Tesla süper şarjları İsrail’de bedava

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, İsrail’deki süper şarjlarından (Superchargers) ücret alınmayacağını açıkladı.
Musk, kararını Twitter’dan duyurdu.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Kuşatmadaki Gazze’de elektrik tümden kesilirken elektrik, yiyecek ve yakıt dahil her şeyin girişi bölgeye engelleniyor.