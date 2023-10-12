Elon Musk duyurdu: Tesla süper şarjları İsrail’de bedava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketler (Tarım Kredi) de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe ‘yüzde 50’ye varan’ indirime gidiyor.