Elon Musk da enflasyondan şikayetçi

Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, şirketlerinin hammadde ve tedarik sorunları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Salgında büyük zarar gören ekonomiler bir taraftan toparlanmaya çalışırken, diğer taraftan da enerji krizleri, tedarik sorunları ve yüksek enflasyonla boğuşuyor.

ABD’de ocakta yıllık enflasyon yüzde 7,5’e tırmandı. Bu, ülkede son 40 yılın kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu. Avrupa’nın Almanya gibi güçlü ekonomilerinde de durum aynı. Bu duruma Rusya-Ukrayna savaşının yaratacağı etki de eklendi.

Enflasyonun durumu dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ı da düşündürüyor.

Takipçilerine “Gelecek yıllardaki olası enflasyon oranlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz” diye soran Musk, Tesla ve SpaceX’in hammadde ve lojistik sorunlar nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hesabından Ukrayna-Rusya çatışmasının emtia fiyatlarını 2008’den beri en hızlı şekilde artıracağına dair bir makale paylaşan Musk ‘yalnız değiliz’ ifadesini kullandı.