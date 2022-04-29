Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.

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Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimiyle anlaşmıştı. Bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor.

Tesla, Twitter anlaşmasında taraf olmasa da Musk’ın satın almayı nasıl fonlayacağını kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu. Musk’ın Tesla hisselerini satacağı beklentisiyle hisseler yüzde 12 değer kaybetmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre Musk, 26-27 Nisan’da elektrikli araç şirketi Tesla’da yaklaşık 4,4 milyon dolarlık hisse sattı. Musk daha sonra Twitter’da “Bugünden sonra daha fazla Tesla satışı planı yok” dedi.