ELN, Liverpool oyuncusunun babasını serbest bıraktı

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen futbolcu Luis Diaz’ın kaçırılan babası, 13 gün sonra serbest bırakıldı.

Luis Manuel Diaz.

Baba Diaz, Barrancas’ta 28 Ekim’de kaçırılmıştı. ELN, Diaz’ın serbest bırakılması için ‘güvenlik garantisi’ talep etmişti.

BBC Türkçe’nin polis kaynakları ve yerel medyadan aktardığına göre Kolombiyalı futbolcunun babası Luis Manuel Diaz, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri tarafından Birleşmiş Milletler ve Katolik kilisesi yetkililerine teslim edildi.

Yerel medya, Diaz’ın askeri helikopterle Valledupar şehrine gittiğini ve burada ailesine teslim edilmeden önce tıbbi muayeneden geçirileceğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca Diaz’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kötü muamele izine rastlanmadığını söylediler.